根據韓國外電報導，三星電子位於韓國京畿道華城市半月洞的記憶體廠的廢水處理廠，3月8日晚上11點20分左右發生火災，該廢水處理廠主要是用於處於位於同廠區的DRAM及NAND Flash生產線的廢水處理，三星表示沒有人員傷亡，生產也未中斷。

三星指出發生火災的是Green 2 Building大樓，主要用於處理半導體生產過程中產生的廢水。火災發生後當地消防部門出動大約30輛消防車，火勢在今（9）日凌晨撲滅，起火原因仍在調查中，可能是源自於廢水處理廠屋頂冷卻塔和除臭設備。

三星的華城廠區是其記憶體晶片生產大本營，其中，華城Fab 13及Fab 15是DRAM晶圓廠，華城Fab 12主要生產NAND Flash，華城Fab 16及Fab 17則是DRAM及NAND Flash混合廠。

雖然三星指出並未影響生產線，但市場近期對韓國能否持續維持記憶體穩定供貨有所疑慮，原因在於韓國新冠肺炎疫情持續延燒，業界在預期可能會影響供貨情況下，提前回補庫存並推升DRAM及NAND Flash價格續漲。如今三星華城廠區又發生火災，雖未影響實際產能，但市場對此感到憂心，預期近期價格持續看漲。

(工商 )