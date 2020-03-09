台中市潭秀國中男排，經過一年磨練，加深球員間的默契與情誼，有機會取得優異的成績。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

108學年度JHVL國中排球甲級聯賽決賽將在本周開打，台中市潭秀國中男排預計10日前往台北應戰，教育局副局長方炳坤今日上午特別代表市長盧秀燕出席授旗儀式，為球隊授旗並致贈獎勵金，預祝球隊旗開得勝；期勉他們全力以赴並發揮團隊精神，順利將本屆JHVL金盃帶回台中。

方炳坤表示，本屆JHVL國中排球甲級聯賽，雙十國中女排及潭秀國中男排雙雙打入決賽，兩隊都有機會抱回本屆金盃，請市民自10日起至13日共同關注比賽，為台中市子弟兵加油打氣。

方炳坤指出，近年來台中市排球運動蓬勃發展，在市府、學校與排球委員會共同攜手努力之下，建立起良好的三級銜接機制，在國內各大比賽中亦有優異的成績，如去年底的永信盃、華宗盃，台中市學校即包辦高中及國中男女四組冠軍。

潭秀國中排球教練林育輝強調，上一屆JHVL比賽因主力選手大多畢業，造成新一批主力選手起步較慢，整體穩定度不佳，最終只拿到第5名成績；本屆比賽球隊捲土重來，經過去年一年的磨練，加深球員間的默契與情誼，在發揮團隊精神下，有機會取得優異的成績。

(中時 )