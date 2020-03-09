杏一醫療（4175）今（9）日公告去年財報，2019年營運成績打破歷史新紀錄，稅後淨利為1.4億元，年成長24.76%，稅後每股淨利（EPS）為4.7元，董事會決議配發3.6元股利，配發率76.6%。

此外，該公司也公布2月合併單月營收衝上4.71億元，年成長35.04%，再創歷史同期新紀錄。

杏一表示，新冠肺炎影響，宣導大醫院「暫緩」非必要醫療行為，民眾相對減少至大醫院就醫、且各醫院為避免院內感染，亦規範探病政策等，社區型門市受惠於防疫商品成長，2月份業績大幅增進，該公司司逆勢思考，至2月底新展6間門市，並持續加強防疫商品備貨，為民眾備足防疫商品。

目前杏一門市已遍佈各大醫院周邊黃金地點，且展店觸角從醫院周邊延伸至社區，全台門市高密度的開設共255家分店，去年（2019年）共擴增14家門市，且透過會員制度，創造高黏著度消費群，而新設的門市也將持續帶入新會員、增加營收。

(工商 )