國民黨主席江啟臣就任典禮

國民黨主席補選結果出爐，青壯派立委江啟臣拿下8萬4860票，得票率68.8％，取得壓倒性勝利。今（9）日舉行就任典禮，正式接任黨主席，江啟臣將如何帶領國民黨改革，引發關注。

江啟臣表示，選舉結束，代表團結的開始，世代之間需要合作、溝通，兩次敗選也突顯黨的落後，需要改革迎頭趕上，當選後只剩下一年多的任期，將會展開一連串的改造。

觀看直播的網友除了恭喜江啟臣，也期待他能帶領國民黨開創新局，表示「​放手做吧！不要再背著包袱」、「國民黨加油」。

(中時電子報)