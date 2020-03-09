在新客戶看好智慧工廠的趨勢，對ERP升級需求帶動，東捷資訊(6697)2月營收為0.56億元，年增達21.29％；今年前2月累計營收為3.68億元，年成長38.18％，除連續兩個月呈現雙位數成長，前2月營收已超越去年第1季總和，在疫情衝擊整體經濟下反而呈現逆勢成長。

為了持續強化智慧工廠應用，東捷資訊攜手深耕智慧眼鏡市場多年的佐臻，結合智慧倉儲及AR技術，打造SmartWMS(智慧倉儲管理系統)，透過即時性資訊與可視化管理，提升企業倉儲、物料管理及作業人員效率，縮短訂單處理時程。這個系統同時可與SAP ERP資料無縫整合，即時雙向交換盤點資料，並已成功應用於東捷資訊母公司東元無錫等廠區，讓倉儲作業流程從5天縮短為2天，提升作業效能，目前亦與國際級科技大廠洽談合作中，預計可望為公司物聯網應用布局再下一城。

東捷資訊董事長高尚偉表示，智慧倉儲是企業邁向智慧製造不可或缺的重要關鍵，從收到訂單、採購詢價、進料、存放及出貨配送等供應鏈，透過條碼掃描自動產生數據，讓企業運用大數據分析管理每個環節的成本效益，即時掌握物料的存放位置及保存期限，避免產生呆滯物料問題，精準做出改善。東捷資訊透過視覺化動態儲存格管理介面，即時顯示倉庫儲存狀態，電子表單搭配行動PDA簽收，達到即時狀態紀錄。而結盟佐臻打造SmartWMS整合解決方案，倉儲作業人員穿戴智慧眼鏡，只要透過AR指引操作動線，就能在複雜的倉儲空間中迅速撿貨，找到物料存放貨架位置，降低入／出貨錯誤機率，即使是新手也能輕鬆上手，不僅能進一步根據訂單排程，靈活調度現場人力，亦可幫助企業大幅提升作業效能。

東捷資訊除既有ERP客戶持續拓展外，在智慧工廠等物聯網應用發展上，既有客戶有導入智慧工廠趨勢。隨著新冠肺炎疫情不確定性發展，影響製造業供應鏈，將加速推升智慧工廠、AIOT等需求，今年營運展望正向。

(時報資訊)