美股持續震盪，美元指數今早下滑到95.6；日圓匯價升值再創近期高點，日圓自2月21日的112，升抵早盤的103.94，成為此波美元貶值後，走勢最強勁的亞幣，今早日圓升值幅度達1.4%。而新台幣匯價，今早相對穩定，早盤以30.08開盤，小貶4分，隨後在日圓升值帶動下，挑戰30元整數大關。開盤半小時內，新台幣兌美元匯價衝破30元，最高匯價暫時來到29.991。

匯銀指出，Fed官員表示可採取更激進的工具，美國經濟顧問Kudlow認為估疫情將使得2Q經濟成長放緩，亦可能延續至3Q。目前市場對3/17~18會議降息2碼的機率為39.6%，3碼的機率為60.4%。預期Fed進一步的降息，也形成美元疲弱的關鍵因素。

新冠狀病毒疫情在美持續延燒，美國已有八州進入緊急狀態，投資人預期美聯儲於3月會議將再度降息1碼以上機率上升，使美元指數跌破97及96整數關卡，歐元走揚突破1.2關卡，而避險需求上升，帶動日幣兌美元升破106、105、104等3個整數大關，再創2016的11月以來新高匯價。

(時報資訊)