《商情》空頭回補，激勵上周五紐約期金收漲 10:002020/03/09 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補，激勵上周五紐約期金收漲；因全球股市與油市暴跌，以及美國公債殖利率創紀錄低點，提振黃金避險需求，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期金收漲，另外白金大漲逾3.5%，為表現最佳之金屬；此外，美元兌一籃子貨幣走軟，提振美元計價之金屬，亦支撐金價走勢。 終場4月黃金漲4.4美元，報每盎司1672.4美元，5月白銀跌0.13美元，報每盎司17.26美元，4月白金漲30.7美元，報每盎司896.4美元，6月鈀金跌30.2美元，報每盎司2439.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #空頭 #回補 #激勵 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》避險需求下降，打壓周三紐約期金走軟 10:002020/03/05 財經 華研2月營收年減2.83％ 靠藝人代言、版權收入回補 16:032020/03/05 財經 美股崩！華爾街空頭賺爆了 這檔妖股最慘 17:382020/03/05 財經 激烈震盪投資人好恐懼！ 美股開盤重挫701點 22:312020/03/05 財經 EMS廠拚復工 啟動庫存回補潮 04:092020/03/06 財經要聞 《商情》空頭回補，激勵周四紐約期金漲1.5％ 10:002020/03/06 財經 台塑四寶：靜待Q2回補需求 04:092020/03/07 財經要聞 股東會旺季 90萬張融券待回補… 04:102020/03/09 財經要聞 原油崩 原油ETF早盤爆量重挫35％ 09:472020/03/09 財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 iPhone11 全球爆缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 台股狂殺逾300點！財長：國安基金視情況進場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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