空頭回補，激勵上周五紐約期金收漲；因全球股市與油市暴跌，以及美國公債殖利率創紀錄低點，提振黃金避險需求，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期金收漲，另外白金大漲逾3.5%，為表現最佳之金屬；此外，美元兌一籃子貨幣走軟，提振美元計價之金屬，亦支撐金價走勢。

終場4月黃金漲4.4美元，報每盎司1672.4美元，5月白銀跌0.13美元，報每盎司17.26美元，4月白金漲30.7美元，報每盎司896.4美元，6月鈀金跌30.2美元，報每盎司2439.2美元。(商品行情網)

(時報資訊)