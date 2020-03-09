杏一醫療(4175)2月合併單月營收衝上4.71億元，年成長35.04%，再創歷史同期新紀錄；因新冠肺炎影響，宣導大醫院「暫緩」非必要醫療行為，民眾相對減少至大醫院就醫、且各醫院為避免院內感染，亦規範探病政策等，社區型門市受惠於防疫商品成長，2月份業績大幅增進，杏一逆勢思考，至2月底新展6間門市，除此之外，持續加強防疫商品備貨，為民眾備足防疫商品。

杏一2019年稅後淨利為1.4億元，年成長24.76%，EPS4.7元，全年營收為53.05億元，較2018年46.33億元成長14.51%。董事會決議配發3.6元現金股利，配發率76.6%，以近期股價計算，殖利率高達4.91%。

杏一主要營收來自各門市的銷售業績貢獻，目前門市已遍佈各大醫院周邊黃金地點，且展店觸角從醫院周邊延伸至社區，全台門市高密度的開設共255家分店，2019年共擴增14家門市，且透過會員制度，創造高黏著度消費群，而新設的門市也將持續帶入新會員、增加營收。

(時報資訊)