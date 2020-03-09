東陽(1319)2月營收16.25億元，年成長14.84％，雖然新冠肺炎疫情影響大陸車市及OEM表現，但AM產品表現強勁，AM在2月營收創同期新高；累計前2月營收31.84億元，年減4.57％。

東陽AM事業2月自結營收14.38億元，年成長37％，創歷史同期新高；前2月自結累計營收25.96億元，年成長5％。今年AM重點在持續提高產品品質及推動新產品認證數，此外，北美目前平均車齡11.7年，2008、2009年之後購入的車，維修需求開始上升，法人估計，AM市場每年維持3～5％成長幅度，今年有望維持這個趨勢。

東陽OEM事業2月自結合併營收1.87億元，前2月份累計營收5.89億元。去年下半年大陸陸續發表國六車型，後續隨著國六銷售開始佈點，今年有機會看到發酵，但大陸整體車市是否回升，目前還要看肺炎疫情影響程度及整體需求。

(時報資訊)