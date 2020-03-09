3月8日，大陸首個「智慧方艙醫院」——武昌方艙醫院專案通過院方驗收，實現整體交付。院內5G醫療服務機器人、5G消毒清潔機器人等六大類12套智慧型機器人由省科技廳牽線，上海市科學技術委員會、達闥科技捐贈。

「祝大家女神節快樂！我的動作靈活，請大家注意安全。」婦女節當天，武昌方艙醫院的機器人認真工作的同時，為醫護人員和患者送上節日的祝福。

智慧方艙醫院是以智慧設備為基礎，4G／5G網路為支撐，醫院內有醫護機器人、巡防機器人、安保機器人、消毒清潔機器人、運輸機器人和測溫機器人等多種代替人力的服務機器人，還有用於醫護人員和患者體能資料監測的智慧醫護設備，以及即時監測回饋機器人和患者資料、便於醫護統籌的醫院醫情資訊管理系統等，共同構建一體化的醫院。

「機器人24小時線上，顯著提升清潔、送藥和測溫等工作的效率。」武昌方艙醫院相關負責人表示，機器人還為患者提供醫療健康諮詢，帶領患者進行舞蹈或健康操運動，活躍病房氣氛，也分散了患病之後的焦慮。

(旺報 )