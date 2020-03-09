警方起出槍彈。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

吳姓男子為討債把欠債女子抓來拘禁痛打，賴姓男友人「英雄救美」卻慘遭開槍，找來友人前往尋釁，雙方發生槍戰，警方獲報前往攻堅，查扣槍彈和毒品等物，當場逮吳男等3人，依違反槍砲彈藥條例送辦。

警方調查，一名女子與吳姓男子有債務糾紛，遭到吳男拘禁毆打致傷，賴姓男友人接到女子電話後，7日23時許隻身前往，到場後發現苗頭不對要逃離時，慘遭現場吳男、洪男2人持槍及鋁棒強押進入屋內，甚至被吳男開槍射擊，從右大腿貫穿左小腿，賴男中槍後趁隙駕車逃離現場，被拘禁女子也趁亂逃離。

賴男在家人陪同下就醫，並告知友人遭吳男開槍，友人獲悉怒吆喝數名友人要找吳男談判，吳男見狀即朝屋外開槍，數名男子見警到場後一哄而散，但屋內仍有槍聲傳出，且拒不開門。

警方出動快打部隊，近30名警力從後門強攻破門進入屋內，員警逐層搜索，隨即在屋頂冷氣隔熱板縫隙內發現已上膛的改造手槍1把，以及微量K他命，立即將屋內吳男、洪男及洪女等3人當場逮捕，訊後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等案移送法辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )