男歡唱後駕車自撞 轎車變形卡車內獲救 10:182020/03/09 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車頭凹陷（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 20歲丁男9日凌晨2時，從蘆洲歡唱後駕駛自小客車載著2位友人，行經永安大橋往五股方向時，不明原因自撞分隔島。丁男無明顯外傷，身旁副駕駛20歲官男，因座位變形受困車內，頸部及四肢多處擦挫傷，後座24歲陳男，手腳擦挫傷。警消表示，獲報後將三人送醫，三人皆無生命危險，經酒測酒測值為0，詳細事發原因仍待釐清。 (中時 ) #原因 #挫傷 #酒測 #蘆洲 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒測暫取消 徐國勇：地方有需要仍可執行 15:352020/03/05 政治 誤會？ 徐國勇急澄清：地方酒測沒停止 「仍零容忍」 17:072020/03/05 政治 酒測說爆失言 徐國勇急滅火：地方性酒測不打折 17:172020/03/05 政治 蔡政府取消全國酒測 他砲轟：搶當豬隊友 22:372020/03/05 政治 防疫 徐國勇取消全國性酒測 04:102020/03/06 政治要聞 警政署：全國性酒測本月暫緩2次 地方酒測增2次 15:592020/03/06 政治 蘇揆速滅火 酒測調回8次 04:102020/03/07 社會新聞 新北市防疫期間 取締酒駕不打折 16:262020/03/07 社會 蘆洲警分局新大樓明年3月啟用 中央環保署小組去留惹爭議 15:222020/03/08 生活 爭議一直燒 徐國勇爆料：暫停全國性酒測已實行一個月 09:282020/03/09 政治 社會熱門新聞 新竹靜夜傳詭異巨響！網驚問「有人聽到嗎？」 消防局回應說 … - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 空姐人妻加班會小王 看見小狼狗就會發騷 - 社會 收前女友喜帖 男問：3600託人會失禮？ - 社會 女大生抱怨男友喜歡馬路上摸她ㄋㄋ 怎麼辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。