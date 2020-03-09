20歲丁男9日凌晨2時，從蘆洲歡唱後駕駛自小客車載著2位友人，行經永安大橋往五股方向時，不明原因自撞分隔島。丁男無明顯外傷，身旁副駕駛20歲官男，因座位變形受困車內，頸部及四肢多處擦挫傷，後座24歲陳男，手腳擦挫傷。警消表示，獲報後將三人送醫，三人皆無生命危險，經酒測酒測值為0，詳細事發原因仍待釐清。

(中時 )