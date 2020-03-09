陸寶鋼驚傳高爐廠爆炸 中鋼：目前看來影響產能有限 10:122020/03/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸龍頭鋼廠寶山鋼鐵8日深夜驚傳高爐廠爆炸起火燃燒，引發亞洲各大鋼廠的高度關注。中鋼今（9日）上午獲悉後，立即透過相關管道查證，經了解後，得知是寶鋼第四高爐3號熱風官耐材脫落導致迸裂，與1200度熱風竄出，並導致高爐休風，但沒有人員傷亡和影響環境污染，且影響產能有限。 中鋼執行副總經理黃建智表示，根據大陸方面傳來的消息說，寶鋼發生事故高爐預計18～20小時恢復鐵水生產，影響鐵水產能約1萬公噸。因此總體看來，影響微乎其微。 (工商 ) #中鋼 #高爐 #驚傳 #產能 #鋼廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 需求不振 台玻、冠軍產能降 04:102020/03/06 證券．權證 1分鐘讀財經》老牌飯店第一槍 台中亞緻驚傳熄燈 08:122020/03/06 財經 驚傳台中亞都麗緻飯店恐熄燈 11:082020/03/06 消費 台中亞緻大飯店驚傳收攤 下午2：30說明 12:582020/03/06 財經 駁斥劉真病逝 北榮副院長：仍在搶救中 16:452020/03/06 生活 台南永康銀樓搶案 39歲搶匪欠債犯案 4小時內落網 17:182020/03/06 社會 新北市傳大規模跳電！板橋、土城、中和受影響 已復電1493戶 21:522020/03/06 生活 驚傳台港航班停飛 國泰航空回應了 21:192020/03/07 生活 泉州新冠肺炎隔離旅館驚傳崩塌 16:392020/03/08 財經 四利多加持 鋼鐵類股齊歡呼 04:102020/03/09 證券．權證 財經熱門新聞 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 3個月漲幅全吐回 台積電股價染疫崩跌逼近死線 - 財經 油價暴跌、美恐陷負利率 川普危機來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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