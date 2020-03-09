大陸龍頭鋼廠寶山鋼鐵8日深夜驚傳高爐廠爆炸起火燃燒，引發亞洲各大鋼廠的高度關注。中鋼今（9日）上午獲悉後，立即透過相關管道查證，經了解後，得知是寶鋼第四高爐3號熱風官耐材脫落導致迸裂，與1200度熱風竄出，並導致高爐休風，但沒有人員傷亡和影響環境污染，且影響產能有限。

中鋼執行副總經理黃建智表示，根據大陸方面傳來的消息說，寶鋼發生事故高爐預計18～20小時恢復鐵水生產，影響鐵水產能約1萬公噸。因此總體看來，影響微乎其微。

(工商 )