因應武漢肺炎重創國內經濟，國內不多製造業、服務業、餐飲業等營運面臨瓶頸，政府的紓困振興辦法成為當前各產業關心的重點，目前經濟部編列的200.76億元特別預算正送行政院核定中，核定後就會公告。

經濟部強調，目前編列200.76億元特別預算當中，有100億元是用於捐助中小企業信用保證基金的專款，幫助受衝擊之各行各業對於既有貸款展延、借貸營運資金、融資振興貸款等提供信用保證。剩餘的100.76億元中，製造業及服務業的資金協助有34.46億元，主要是新舊貸款的利息補貼，其餘66.3億元則用於振興措施。

66.3億元振興措施包含製造業所需的研發補助、在職充電、市場拓銷等措施，共編列約25.3億元。商圈、夜市、市場、零售、餐飲、會展等服務業所需的數位轉型、人才培訓、環境優化、大型展銷活動及振興抵用券等，約41億元。

經濟部指出，所提的200.76億元特別預算，是根據經濟部已經擬定的《經濟部受嚴重特殊傳染性肺炎影響產業及事業之紓困振興辦法》來編列，先前經濟部已經透過各大產業公協會掌握產業動態，制定共通性的解決方案，例如短期紓困方面，幫助企業不被抽銀根，補貼舊貸款展延和新貸款的利息補貼等。

幫助零售餐飲進行數位轉型，利用外送及電商服務鼓勵在家消費等，都是可廣泛使用的方案，經濟部強調，紓困振興措施是由原有預算基礎上再擴充，非常時期必須加碼。

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(中時電子報)