新冠肺炎延燒，但大陸對台灣外交打壓仍持續，外交部長吳釗燮今天表示，最近值得注意的是中國外交部長與教廷外交部長見面，並透過商界與我國邦交國接觸，不過我國各邦交國目前還是處於穩定狀況。

立法院外交及國防委員會今天邀吳釗燮報告業務狀況並備質詢，吳釗燮表示，雖然中國仍一再阻撓台灣的國際參與，但國際社會對台灣的支持力道比以前更多更強。

他說，新冠肺炎疫情不斷升高，中國不認真進行防疫工作，反而不斷阻撓台灣參與世界衛生組織，將台灣排除在全球防疫體系之外，甚至主導世界衛生組織將台灣錯列在中國下面，

雖然中國對台灣打壓越來越強，但到現在我國採取的踏實外交政策仍取得許多重要進展，特別是我們和美、日、歐等理念相近國家的關係，都有很大的提升。

民進黨立委羅致政詢問吳釗燮，中國在面對疫情的同時，是否透過打壓台灣來轉移焦點？我國與邦交國目前的邦交關係情況如何？

吳釗燮表示，最近我們看到比較值得注意的，就是中國的外交部長跟教廷的外交部長見面，這是我們必須去關注的項目，其他國家目前尚未有什麼樣的變化。

不過他說，教廷在與中國見面事前曾讓我們知道，也告訴我方這個會面有兩個主題，一是針對新冠疫情，教廷保持關心。二是針對之前雙方簽訂的教務協議，雙方討論執行狀況，至於我方與梵蒂岡的關係還是穩定，目前沒有看出來有任何讓我們擔心的狀況。

在邦交國部分，吳釗燮也表示，中國在外交方面對我邦交國一向都是非常的積極，與這些友邦國家的接觸最近也出現跟以前不太一樣的做法，包括透過商界等等，但目前我與邦交國的邦誼還是穩定的狀況。

(中時 )