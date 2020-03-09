菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）否認淡化新冠肺炎疫情

由於新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，菲國也有10人確診，菲律賓總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）說，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已簽署行政命令，宣佈公共衛生緊急狀態。

據菲律賓GMANews電視台9日報導，帕內洛說，宣佈公共衛生緊急狀態後，政府可以控制基本商品的價格，並跳過必要的競標流程，採購醫療設備。當帕內洛被問及，不透過競標是否會開啟政府貪瀆大門時，他回答，這個政府不會。

而菲律賓衛生部助理部長韋爾吉蕾（Maria Rosario Vergeire）說，在公共衛生緊急狀態下，任何人都不能拒絕隔離檢疫。

據《馬尼拉公報》3日報導，至今共有86名菲律賓人在海外的新冠病毒檢測中呈陽性。韋爾吉蕾說，這86人中，有80人來自在日本被隔離兩周的「鑽石公主」號郵輪，其中64人仍在東京治療，16人已經出院。此外，在阿拉伯聯合大公國，香港和新加坡各有2名菲律賓新冠肺炎患者。

儘管有人指控，菲律賓衛生署（Department of Health, DOH）不透明，沒有宣佈實際的確診數字，但菲國衛生署9日否認了相關指控。

(中時電子報)