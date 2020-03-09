立積(4968)營運不受新型冠狀病毒影響，隨著WiFi 6的快速滲透加上大陸去美化趨勢已形成，立積今年營運勢必更勝去年，法人樂觀看好，獲利有實力挑戰翻倍成長。

立積1月、2月營收分別為2.65、2.65億元，立積認為，目前客戶下單不受新型冠狀疫情影響，市場需求還是強勁，甚至有追單的狀況，毛利率也因為生產良率逐步改善，法人則預估，立積首季稅前純益落在7800萬元，每股獲利為0.98元。

隨著5G在今年於全球大規模商轉，WiFi 6將在今年開始大規模滲透，802.11ax規格也就是俗稱的WiFi 6，雖然5G未來可能深入到各產業，但目前在工業自動化、家庭與無人機等無通訊系統中，依然大量使用WiFi，預期短期不會有太大變化，且真正意義上的WiFi 6疊代標準未來將取代市面上的802.11n和802.11ac產品，故WiFi 6所能提供頻寬遠大於WiFi 5，預期2020年也將明顯被大量使用，而帶起立積成長動能。

展望2020年，受惠於美中貿易戰延續，大陸去美化趨勢已形成，而立積為唯一非美系能提供WiFi FEM廠商，雖然短期有疫情影響，但客戶的需求依然強勁，未受疫情影響，在手機WiFi 6部分，立積認為，第二季出貨目標不變，初期以小量出貨，預期逐季成長；至於先前後端測試機台瓶頸部分，目前已擴充至28台，第二季目標將持續擴至34台，因應大量轉單效應，預期下半年營收也將逐季創歷史新高，法人也樂觀看好，立積今年全年每股獲利上看6.5元，相較2019年每股賺3.13元，呈現翻倍成長。

(時報資訊)