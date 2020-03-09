連接元件廠—映興(3597)今天以15.5元上櫃掛牌，公司因泰國廠區於2年前開始投產，降低此次大陸新型冠狀病毒疫情對公司生產營運的衝擊，加上電動代步車及移動式太陽能智慧儲能系統需求穩定成長，映興電子董事長賴柄源表示，在台灣廠及泰國廠彈性運用下，可望降低新冠肺炎疫情衝擊，今天掛牌首日股價逆勢走高。

映興電子主要產品為連接器與連接線組，早期為經銷代理商，之後採取兩階段轉型，產品主要應用於工業應用、車裝電子、綠能節能、健康照護等四大產業，目前客戶多為國內知名上市櫃公司。

就產品別來看，線束模組約佔映興去年前3季合併營收62.73%、保護/感測元件16.41%、連接元件6.73%、照明系統4.09%、智慧儲能系統7.9%及其它2.14%。

映興電子原有昆山廠區及深圳分公司，3年前公司在泰國買下廠區，並於兩年前開始量產，降低公司營運受中美貿易戰衝擊，近期新型冠狀肺炎疫情全球延燒，映興因有台灣廠區及泰國廠區，透過整合調度大陸昆山廠、泰國廠、台灣廠及美國等地子公司務務及產能彈性製造，可望降低此次疫情對公司營運的衝擊。

在新產品方面，映興近幾年積極開發防水連接器件模組與移動式太陽能智慧儲能系統，在電動代步車等佈局已逐漸見到成果，移動式太陽能智慧儲能系統亦因兼具環境監控及戶外照明等功能，獲得Google等國際大廠採用於廠區，以及戶外演唱會等，在美國銷售穩定成長。

賴柄源表示，公司將產品專注在四大產業，其中防水連接器已應用在電動代步車及電動自行車，移動式太陽能智慧儲能系統在加州市場佔有率相當高，已出貨加州1000台儲能車，看好移動式太陽能智慧儲能系統前景，公司亦在美國設立子公司，增加服務據點，在電動代步車及移動式太陽能智慧儲能系統需求穩定成長下，成為推升公司未來營運成長重要動能。

映興2019年前3季稅後盈餘為2438萬元，每股盈餘為0.8元；累計2019年合併營收為7.78億元，年減1.71%。

映興1月合併營收為4758萬元，年減52.16%。

(時報資訊)