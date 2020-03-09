隨著籃網無預警開除總教練艾金生，外界就開始謠傳這一切，都是明星後衛厄文在幕後操刀，目的就是想把現任快艇首席助教的泰隆盧，找來籃網跟厄文重新聯手，不過厄文9日透過《Scoop B》記者布蘭登羅賓生放話，「完全是胡扯！」

「我今晚被厄文本人直接告知，關於他點名前騎士總教練泰隆盧成為籃網下個球季主帥的謠言，完全都是胡扯，」布蘭登羅賓生發推表示，「在艾金生卸下籃網總教練職位後，雅克沃恩即將接管球隊。」代表厄文這次完全是背了黑鍋。

也難怪外界會如此謠傳，畢竟艾金生本季帶領籃網搶下28勝34敗戰績，穩居東區第7，且晉級季後賽希望濃厚，沒想到卻在7日突然宣告跟籃網分道揚鑣，本季只打20場例行賽的厄文，當然會被謠傳是要求艾金生下台的幕後黑手。

所以《Yahoo Sports》才會爆料，厄文指名要跟泰隆盧重新聯手，才把艾金生弄走，畢竟厄文跟泰隆盧在騎士合作多年，又一起搶下2016年總冠軍，就算厄文如今極力否認自己這麼做，泰隆盧仍是籃網下個球季總教練的熱門人選之一。

反觀去年夏天曾表態很欣賞艾金生執教風格的杜蘭特，至今選擇拒絕回應，畢竟他的立場相當尷尬，因為他在本季還沒上場打過，總教練就突然換人了，所以保持沉默態度，或許是他當前唯一能做的事。

(中時 )