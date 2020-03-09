油價周一崩落30％ 創1991年波灣戰爭以來最大跌幅 10:232020/03/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 油價周一崩落30％，創1991年波灣戰爭以來最大跌幅。(圖/美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 油價周一（9日）崩跌30％，創1991年1月波斯灣戰爭以來最大跌幅，因沙烏地阿拉伯意圖報復俄羅斯上周五阻撓減產協議，大砍全球原油官方售價，在油市掀起價格戰。 周一油價下探每桶35.75美元，先前一度崩跌14.25美元或31.5％，報每桶31.02美元，寫下2016年2月12日以來最低。 西德州原油價格報每桶32.61美元，先前一度暴跌11.28美元或27.4％，報每桶30美元。兩項原油指標皆寫下1991年1月以來最大跌幅。 (工商 ) #油價 #來最大 #報每桶 #崩跌 #寫下 也許您會感興趣 推薦閱讀 美緊急降息 宜拉高固定收益部位 04:102020/03/05 投資理財 富豪彭博崩跌 黯然宣布退選 01:012020/03/05 國際大事 加拿大降息2碼 不排除再調降利率 14:022020/03/05 財經 王少偉收女演員曖昧訊息 跟女友說出「我們真的沒什麼」 17:432020/03/06 娛樂 美股崩跌才剛開始？ 分析師一句話洩凶兆 22:152020/03/06 財經 黑暗時刻再度來臨！ 美股開槍...油價快逼近死線 23:232020/03/06 財經 陸暫緩大型軍演 共機繞台不會停 04:092020/03/07 焦點新聞 我2月CPI 創28個月最大跌幅 04:092020/03/07 財經要聞 嚴長壽獅子心 寫下亞都麗緻傳奇 04:102020/03/07 財經焦點 沙國增產殺價搶市 油價將繼續下挫 22:152020/03/08 財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 iPhone11 全球爆缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 不忍了！沙國出驚人絕招 油價爆恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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