油價周一（9日）崩跌30％，創1991年1月波斯灣戰爭以來最大跌幅，因沙烏地阿拉伯意圖報復俄羅斯上周五阻撓減產協議，大砍全球原油官方售價，在油市掀起價格戰。

周一油價下探每桶35.75美元，先前一度崩跌14.25美元或31.5％，報每桶31.02美元，寫下2016年2月12日以來最低。

西德州原油價格報每桶32.61美元，先前一度暴跌11.28美元或27.4％，報每桶30美元。兩項原油指標皆寫下1991年1月以來最大跌幅。

(工商 )