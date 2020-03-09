肺炎疫情蔓延，美國8州進入緊急狀態，加上OPEC協議破局、油價重挫，拖累美股電子盤，道瓊大跌千點、跌幅4％以上，衝擊台指期9日以300點開跌，目前暫報10,977點，加權指數則是以11,221點開出，目前下跌281點、暫報11,040點，一度跌破前低111,38點，保衛年線有憂。

資深分析師許博傑指出，外資上周五現貨大賣288億元，台幣維持30附近震盪，外資賣壓短線看美股，惟美股目前相對不穩定，台幣短線30.5是關鍵，一旦貶破，外資匯出動作將加大。台股短線打三重底，若打底失敗，往下測幅恐破萬點，9日跌點能在200點就算超強勢。

許博傑觀察，投信近期買超幅度較大，短線獲其青睞者為指標，此外，盤中跌幅5％以內、收盤跌幅3％內股票觀察族群性，而低點未破1／30或2／3低點個股，以及12點後是否有逢低買盤進場，均為觀察重點。

(工商 )