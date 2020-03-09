市場恐慌跳升 富邦VIX強彈2成 10:212020/03/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球股市持續向下回測底部，國際原油也價崩，市場恐慌情緒全面跳升，富邦VIX（00677U）ETF連動標普500 VIX期指連日來飆漲，台北時間今（9）日一度跳上44以上，帶動富邦VIX股價狂飆至6.39％，漲幅超過23％，上午僅成交約40分鐘，成交量就衝上近27萬張。 富邦VIX繼上周五大漲18％之後，今日股價繼續飆高，呈現一路走高態勢，成為台股市場眾所關注的焦點。標普500 VIX期指盤中最高來到44.78，超過2011年的42，直逼2009年金融海的45。 (工商 ) #VIX #富邦 #標普 #跳升 #期指 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫襲陸今年GDP 標普砍至4.8％ 04:092020/03/05 焦點新聞 標普再降全球GDP成長率 04:102020/03/05 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－經濟悲觀 美股無力招架 04:102020/03/05 證券．權證 一飛沖天！美股漲破千點 拜登初選比降息更有用 08:322020/03/05 財經 《美股掃瞄》「超級星期二」初選拜登大勝，美股道指、標普500漲破4％ 08:522020/03/05 財經 《期貨》期交所調整美國道瓊、標普500期貨等保證金 17:052020/03/05 財經 《美股掃瞄》憂疫情延燒，美股三大指數重挫逾3％ 08:522020/03/06 財經 全球恐慌 富邦VIX勁揚18％ 04:092020/03/07 財經要聞 疫情襲擊－標普估亞太經損2,110億美元 04:092020/03/07 全球財經 病毒肆虐 美股最長牛市恐終結 04:102020/03/09 全球財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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