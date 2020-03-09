全球股市持續向下回測底部，國際原油也價崩，市場恐慌情緒全面跳升，富邦VIX（00677U）ETF連動標普500 VIX期指連日來飆漲，台北時間今（9）日一度跳上44以上，帶動富邦VIX股價狂飆至6.39％，漲幅超過23％，上午僅成交約40分鐘，成交量就衝上近27萬張。

富邦VIX繼上周五大漲18％之後，今日股價繼續飆高，呈現一路走高態勢，成為台股市場眾所關注的焦點。標普500 VIX期指盤中最高來到44.78，超過2011年的42，直逼2009年金融海的45。

(工商 )