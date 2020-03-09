中央研究院已在實驗室研發出新冠病毒快篩檢測試劑，何時可使用？中研院長廖俊智今天表示，這個快篩試劑的準確度預估是60％，在經濟部協助下，很多廠商表達要將此試劑量產，但要在4月1日開始使用，「非常困難」。

中研院在昨天成功合成能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群，將可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑，未來若成功量產，篩檢新冠肺炎有機會像流感一樣，15至20分鐘就能得知結果。

中研院今天到立法院教育及文化委員會進行施政報告，立委林奕華、萬美玲及鄭正鈐等人，均非常關切中研院發展新冠肺炎的篩檢試劑、藥物及疫苗的開發進度。

廖俊智表示，中研院找到1株有極佳單一辨識性的抗體，只對新冠病毒有反應，並不會與SARS、MERS病毒或其他導致一般感冒的冠狀病毒有交叉反應，可於快篩時有效判別是否感染新冠病毒。

廖俊智說，這項研究成果，在經濟部協助下，很多廠商表達進行量產意願。不過對於外傳4月1日起要使用，他覺得「非常困難」，甚至今年是否能派上用場都還是未知數，但仍要為未來作準備。

廖俊智表示，中研院研發出的篩檢試劑，正確率大約與流感快篩的準確率60％差不多，不過卻可在一般診所使用，可以加快篩檢新冠肺炎的速度。

藥物方面，中研院團隊已成功合成純度99％「公克級」瑞德西韋，這款藥物被視為有效治療新冠肺炎的第一候選。廖俊智說，瑞德西韋的專利權屬於美國藥廠，中研院參與他們的臨床試驗，結果預計4月底出來。

廖俊智表示，「瑞德西韋」在未獲得美國藥廠授權前，台灣不能量產。中研院關於「瑞德西韋」的研究成果，希望備而不用，未來因應疫情所需，可透過技術授權在台灣量產，以支援防疫。

至於疫苗部分，廖俊智表示，國內有不少研究團隊在研究新冠肺炎疫苗，以中研院來說，就有3個不同技術同時在發展疫苗中。不過疫苗要可以使用，長則8到10年，最短也要18個月，中研院會加快開發疫苗的腳步。

(中時 )