女力發威！去年台北市女性房貸購屋族無論在數量、成長幅度上，均高於男性，為六都唯一，反應女性人口增加、社會地會提高，以及經濟穩定性高，也有愈來愈多以妻子作為申貸人，未來被戲稱為「天龍國」的台北市，可能得改稱「天鳳國」。

根據聯徵中心針對房貸族統計，相較於六都購屋族「男多於女」，台北市則是六都中唯一「女大於男」的直轄市，去年台北市在20~70歲的購屋者中有7,271件、女性有7,435件，在購屋性別年增率上，女性年增5.6%、男性年增1.8%，台北市女性購屋無論件數和成長率均高於男性。

統計顯示，六都中另二個女性成長高於男性的分別為桃園及台南，桃園女性購屋年增20.8%高於男性的16.9%，台南女性購屋年增5.8%，高於男性的2.9%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，國內女性人口自2013年起即高於男性，加上女性對買房的期待也較男性為高，使女性購屋比例相對提升，收入及工作條件較以往提高，特別台北市女性軍公教及專業人士、主管數量也多，加上夫妻共同購屋也有不少會選擇將房屋登記在妻子名下，使女性購屋量成長。

(工商 )