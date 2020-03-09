新型冠狀病毒是否影響今年房市？房地產業者表示，目前新建案來人量雖平均減少2成，但多數329檔期多數新案仍會如期推動或稍延後推案進度，而近期公寓、中古大樓產品則因民眾預期價跌、屋主心態鬆軟，反而激出一波剛性買盤，若疫情控制得宜，境外資金陸續回流台灣，帶來人口紅利，估計買氣遞延第二、第三季，預期下半年房市仍有機會彈升。

科達機構董事長賴建程表示，北台灣新建案多屬大型重劃區預售推案為主力，規劃2~3年內完工，加上低利率環境，對於首購、首換型等自住客市場較不受影響，長期而言衝擊不大，因此，觀察新北市大品牌建商、房地產業者仍按照規劃進度走，如板橋江翠、新店央北、新莊塭仔圳等主力重劃區329檔期多數仍如期推案，接待中心也陸續完成。

成交則視區域個案建材配備、銷售表現，20~40坪、首購、首換型產品詢問度升溫，確實有衝出一波買氣，部分新建案釋出議價空間，整體而言目前，難有大幅度降價。

近期房仲店頭交易大有所獲，尤其公寓、屋齡5~15年的住宅大樓產品轉吃香，成為台商、換屋族鎖定物件。賴建程指出，觀察科達機構旗下新莊5家房仲店頭，即使看屋量減少1成，但屋主此時心態鬆軟、議價空間大增，反而精確地促成交易，成交率拉高，預估3月成交量將再成長，近期當地以總價800~1500萬元的中古物件最熱門。

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