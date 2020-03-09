澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）上月底來台演出，回國確診新冠肺炎，當時與他相處在同個空間的，不少人都是老師級和業界精英，因此當消息曝光後，隨即造成台灣音樂圈的動盪不安，要求他趕緊出來道歉！狄恩事後發聲明強調，來台期間都有戴上口罩，但卻遭指揮中心惡狠狠地打臉。

狄恩2月23日入境時並無症狀，因此得以入境，在台期間與國家交響樂團合作，在國家音樂廳演出，2月27日晚間出現咳嗽、流鼻水至診所就醫，2月28、3月1日參與演出，3月2日離台，返國後確診新冠肺炎，在台期間接觸工作團隊、飯店業者、司機、航空業者、診所醫護達百餘人，引起高度關注。

整個國家交響樂團將近有120名團員，幾乎人人都與狄恩待在同個室內，當中更有不少人在學校內任教，因此校方決定將這些教室的課程暫停，要求他們自主隔離14天；據《東森新聞》報導，這起事件不僅影響那些教師，同時間在業界造成一股恐慌。

一名參與演出的前同事在臉書發文：「因為你們的的輕忽與默視，造成多少人的損害？就可以輕描淡寫的帶過，他知道他害了147個家庭嗎？還有接下來那些自掏腰包辦音樂會被迫取消，音樂家的損失、教學，其他相關工作？」要求狄恩以及NSO的行政團隊向台灣道歉！

交響樂團從業人員也提到，學校都會詢問教室這幾天是否有去過音樂廳，深怕有感染疑慮會先把課程暫停，甚至有家長擔心老師與狄恩接觸到，也會提出這樣的質疑。

對此，狄恩日前透過經紀公司發布千字聲明，表示音樂會被取消、多人被隔離，他感到非常痛心；他也澄清，來台時除了偶爾咳嗽以外，並沒有其他任何症狀，但排練2天後，他的咳嗽症狀加重，由樂團人員陪同就醫，當時醫生診斷出他是輕微的支氣管感染，並向他保證不用接受新冠病毒篩檢，回國後才回國後堅持受檢，24小時馬上接到通知表示確診，而他也強調，在搭乘計程車時、在飯店等密閉空間內都戴著口罩。

不過這些謊言隨即被指揮中心戳破，指揮中心表示，在飛機上的情況不清楚，但觀看相關錄影帶之後，發現他在大部份的時間都沒有配戴口罩。

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(中時電子報)