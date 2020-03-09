忻姓男子去年與帶著一對年幼兒女的同事在娃娃機店夾娃娃，竟趁同事專心陪兒子玩之際，抱起同事6歲幼女坐在他大腿後，伸出狼爪，撫摸女童下體，台北地檢署起訴忻男。女童父母日前申請犯罪被害補償，指忻男惡行造成女童身心受創，自此害怕與人親近及擁抱，檢方審議補償女童15萬元，將向忻男追償。

檢方調查，去年8月中旬，忻姓男子與帶著年幼兒女的同事，一同前往夾娃娃機店遊玩。當時同事專心陪著兒子夾娃娃時，忻男見同事6歲的女童在一旁，即將女童抱坐在自己雙腿上，2人坐在沙發區休息，打發時間。

不料，忻男卻乘機伸手觸摸女童下體，被店內其他客人發現，大聲責問制止，女童父親聽到後，馬上趕來並當場報警提告。

檢方勘驗店內監視器畫面，去年已依加重強制猥褻罪嫌起訴忻男，被害女童父母向北檢申請犯罪被害補償，檢方審酌忻男僅為滿足一己私慾，竟對女童猥褻，導致女童身心受創，從此害怕與人親近及擁抱，補償女童15萬元。檢方將向忻男追償。

(中時 )