1.宇瞻(8271)：2月營收月增13.57%、年增30.71%，預估Q2記憶體價格看漲，今早股價一度衝上48.55元，改寫前高。
2.創見(2451)：去年EPS 4.01元、擬配息4.5元，自營商持續買超相挺，早盤股價逆漲約0.5%。
3.南茂(8150)：上周五外資轉買超，三大法人聯手賣超計1129張，激勵早盤股價登上31.55元，躍過月線。
4.台積電(2330)：上周五外資大舉倒貨34758張，今早股價跌至305.5元，創3個月低、市值跌破8兆元。
5.官田鋼(2017)：多頭湧入，早盤股價強漲逾5.5%，飛過季線。
6.台耀(4746)：三大法人上周五聯手買超574張，今日放量疾拉漲停。
7.神隆(1789)：原料藥可能短缺題材點燃多頭熱情，加上上周五外資擴大買超1715張，今早放量攻上漲停。
8.中化生(1762)：醫藥股抗疫，外資偏多操作，今日持續放量、股價觸及漲停48.75元。
9.國光生(4142)：力拚新冠疫苗，外資持續擴大買超卡位，早盤再衝36.8元波段新高。
10.永光(1711)：2月營收月增11.04%、年增29.43%，因應5G需求，研磨液展開新方向開發，目前相關材料已逐一通過驗證並出貨，今日爆量攻漲停、收復年線。
11.國巨(2327)：在大高雄急徵1,600名人力，力拚下一季高雄廠區步入滿載稼動，但股價跌1.97%。
12.玉晶光(3406)：加速復工，3月營收可望勝2月，股價持平。
13.大立光(3008)：股價隨大盤下跌，小股民瘋搶零股，股價跌1.75%。
14.華新科(2492)：5G、車用將推動被動元件需求，但股價跌2.39%。
15.金像電(2368)：順利搭上今年主軸題材雲端及伺服器應用，再加上基地台的BBU用板，外資買超6日計33387張，股價一度漲逾4%。
16.亞弘電(6201)：每股擬配息2.5元，連3年盈餘配發率逾9成，股價抗跌守平盤之上。
17.橙的(4554)：Q1虧損持續收斂，全年營運有望再優於去年，股價跌深，今早逆勢小揚。
18.愛之味(1217)：外資連買7日，多方壯大、市場跟風，漲幅逾2%續創波段高點。
19.美食-KY(2723)：美國疫情不妙，衝擊消費市場，今年營運再受一拳，今早面臨90元保衛戰。
20.南六(6504)：疫情帶動相關具濾材、抗菌產品出貨增加，技術指標有利多頭，今早穩揚於170元附近震盪。
21.佳龍(9955)：避險情緒升溫，金價邁向1800美元，股價「金」力充沛，走高2%。
22.事欣科(4916)：出貨暢旺，2月營收月增17.05%、年增13.34%，早盤一度逆勢上揚逾6%。
23.台塑化(6505)：2月營收雙衰，加上油價下跌拖累，三大法人齊賣超，股價下滑逾3.5%，摔波段新低價。
24.申豐(6582)：急單湧現，出貨估增二成，晨盤強漲近5%，再刷新波段高點。
25.南帝(2108)：上月營收月減、年減均逾14%，外資、自營商轉賣超，早盤續跌逾2%。
26.長榮海(2603)：外資連4日賣超5千張，晨盤帶量走跌逾2.5%。
27.銘異(3060)：外資連2日相挺，股價續強勢反彈，上漲逾4.5%，站上所有短均。
28.新唐(4919)：額溫槍MCU大缺，加上2月營收年增8.61%，推升早盤上攻逾4.5%。
29.凌通(4952)：MCU題材飄香，擬配息1.8元、殖利率近6%，放量衝上35.75元漲停價，寫下波段新高價。
30.松翰(5471)：防疫商機帶動，2月營收月增23.79%、年增36.17%，前2月年增4.45%，激勵晨盤上漲逾5.5%，再創波段新高點。
31.氣立(4555)：急單發酵，3月營收上看1.2億元，有望挑戰去年同期新高，早盤漲逾4%，改寫前高，惟漲多賣壓湧現，盤中急墜翻黑。
32.和大(1536)：特斯拉中國減配，三大法人連4日賣超，早盤跌逾4%，創波段新低。
33.凌網(5212)：亞洲價值資本拿下逾7%股權，早盤漲逾2%。
34.上海商銀(5876)：三大法人6日大賣5869張，早盤下挫逾5%，觸及近1年來低點。
35.聚碩(6112)：大方配息3元，為2014年以來最多，早盤登半年來新高。
(時報資訊)
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