罷韓第二階段超過50萬份連署，罷免高雄市長韓國瑜公投預期應會通過。有網在網路上發起投票，結果一面倒。
網友wupaul於批踢踢發文表示，罷韓公投很有可能會成案，「覺得會成功的按1，推；覺得不會的的按2，噓；有待觀望的，箭頭」。
網友投票結果熱烈，幾乎一面倒認為罷韓會成功，但也有網友認為不會成功，因為，民進黨不會那麼輕易放棄2022的提款機，選觀望的網友表示，DPP不會動員通過機率50%
文章來源：PTT論壇網址
(中時電子報)
罷韓第二階段超過50萬份連署，罷免高雄市長韓國瑜公投預期應會通過。有網在網路上發起投票，結果一面倒。
網友wupaul於批踢踢發文表示，罷韓公投很有可能會成案，「覺得會成功的按1，推；覺得不會的的按2，噓；有待觀望的，箭頭」。
網友投票結果熱烈，幾乎一面倒認為罷韓會成功，但也有網友認為不會成功，因為，民進黨不會那麼輕易放棄2022的提款機，選觀望的網友表示，DPP不會動員通過機率50%
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