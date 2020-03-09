香港新冠肺炎疫情未見消退，香港大學微生物學系講座教授袁國勇 9日在電台節目中重申，新冠肺炎疫症短期內不會完結，因全球多國愈來愈無法完全截斷病毒的傳播鏈，認為要直至大部分人受感染，獲天然免疫抗體後，疫情才會開始紓緩。

據港媒報導，袁國勇估計目前只有0.1％的人免疫，但每年會增加5％，直至70％人有抗體，病例數目會變得很少。他續指，大陸暫時未有確診者治愈後復發，加上港大測試發現，確診者出院後血液內抗體含量高，推測人類受感染後，至少可免疫5至10年。

袁又指，大陸疫情嚴重，而且部分人對世界衛生組織失去信任，因此世衛是否宣布病毒在全球大流行，分別都不大，各衛生部門都會按數據決定如何做圍堵、紓緩、診斷和感染控制措施等。他舉例指，香港可以考慮要求來自疫區的人，來港前要先提交健康證明書，並要先接受14天隔離檢疫，驗出無帶病毒才可以入境。

(中時 )