林女在家中發現住處外空地有火勢，外出查看發現乾雜草及一部機車起火燃燒馬上報警。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區昨晚發生疑縱火案，警方現場逮人移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名男子疑與喪偶陸配有債務問題，加上疑表達追求心意遭拒後，8日晚上10點多，酒後憤而以瓶裝溶劑及雜草澆淋在陸配家門前的機車，以打火機點燃機車燒到只剩骨架，警察局第六分局西屯派出所接獲報案立即前往現場處理，發現報案人與一名男子正用水管對被燒成骨架的機車滅火，馬上通知消防隊到場撲滅餘火，經查該名男子為縱火嫌犯，警方現場逮人移送法辦。

昨天晚上在西屯區西屯路生一起機車遭縱火案，53歲林姓女被害人從大陸嫁來台灣，涉嫌縱火的58歲張男與其過世的先生是相識友人，日前她從大陸返台，需居家隔離14天，張男主動關心表示可以先借她2萬元當生活費用。

林女因隔離這段時間無法工作，先以張男的抒困2萬元緩解經濟問題，不料張男還提出有意追求，遭林女拒絕後，昨晚酒後憤而涉嫌縱火，林女在家中發現住處外空地有火勢，外出查看發現乾雜草及一部機車起火燃燒馬上報警。

警方到場發現林女與張男正用水管對其滅火，後續通知消防隊到場撲滅餘火，張嫌後向警方坦承，縱火原因是因為與林姓被害人有金錢糾紛，他在門外大聲呼喊林女出面解決未獲回應，憤而以瓶裝溶劑及雜草澆淋於林姓被害人機車以打火機點燃，造成機車被燒毀。

警方火速到場逮到犯嫌，幸未因縱火釀成其他災情，在現場查扣張嫌使用的打火機，及疑似裝有溶劑的容器，全案依公共危險、毀損案移送台中地檢署偵辦。

(中時 )