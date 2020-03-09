東陽（1319）自結2月合併營收16.25億元，創同期新高，年增14.84％；累計前二月合併營收31.84億元，年減4.57％。東陽表示，2月營收成長，主要受惠於工作天數較長，及1月下旬適逢農曆春節，訂單出貨遞延至2月，且AM（售後維修）汽車零件事業正處外銷旺季，推升整體營收走高。

東陽指出，AM汽車零件事業2月自結合併營收14.38億元、37％，創同期新高；前二月累計合併營收25.96億元，年增約5％。東陽總裁吳永祥表示，今年AM事業營運重點放在持續提高產品品質，及推動新產品認證數。

東陽OEM（車廠代工）事業2月自結合併營收 1.87億元、年減48％；前二月合併營收5.89億元、年減32％。若加計非具控制權轉投資事業，則前二月OEM整體營收為22.67億元，年減32％。東陽解釋，OEM事業衰退，主要仍持續受到大陸車市衰退影響，特別是今年以來受到新冠肺炎疫情擴大衝擊，大陸年初以來車市重挫，拖累東陽大陸轉投資OEM事業的表現。

(工商 )