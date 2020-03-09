備受期待的 5G iPhone 還得等更久？在競爭對手都紛紛推出 5G 手機搶市的環境下，由於技術尚未成熟、市場也尚未準備好，蘋果(Apple Inc.)在 2019 年秋季並未推出支援 5G 的手機。而一般預料，5G iPhone 將會在 2020 年秋季登場，但一波自 2019 年底起爆發的新冠肺炎疫情卻打亂蘋果的如意算盤。美國銀行(BofA，或稱BOA)預警，受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，預計在今年上下半年發表的新 iPhone 都將受到影響，延後亮相。

知名財經外媒報導引述了美國銀行分析師 Wamsi Mohan 的報告，指出由於供應鏈的問題，以及疫情導致的市場需求疲軟，iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)的發表將會延遲幾個月。而具體發表的時間點，則要視 4 月及 5 月間產量回升的情況來決定。

不僅如此，美國銀行方面更引用了蘋果供應鏈專家 Elliot Lan 的看法，後者認為預計秋季發表的 5G iPhone，受疫情影響也將延後一個月發表。先前由於疫情影響中國大陸供應鏈的復工進度，再加上因為防疫而導致的旅遊禁令，已有市場消息指出，蘋果暫停旗下工程師前往中國大陸出差，影響到了 2020 年秋季新 iPhone 的研發進度。美國銀行以及供應鏈專家的說法一出，則是再度證實了先前的市場傳聞。

蘋果自 2011 年 CEO Tim Cook 接任 Steve Jobs 上任後，首度接棒發表的 iPhone 4s 之後，每一年都是選在秋季(9月份)揭曉年度新 iPhone，慣例已延續 9 年未變。若今年新 iPhone 將延後發表，不僅對於蘋果而言將造成衝擊，對於相關產業而言，恐怕也免不了受到更大的波及。

台灣地區第一階段 5G 頻譜競標在 2 月 21 日落幕後，5G 開台的準備進度開始加速，電信三雄近日也因為三星 Galaxy S20 系列(5G版)上市而提前推出 5G 早鳥方案，宣告 5G 資費戰提早開打。按照先前電信商公布的計畫，5G 開台電信三雄皆以今年第三季為目標，這當中的原因除了基地台佈建等因素外，iPhone 都選在秋季發表更是其中一大要素。若 5G iPhone 果真延後發表，會不會也連帶影響到台灣 5G 開台的時間點，令人不由得憂心。

今年 2 月中旬，蘋果罕見的提前預警今年 2020 財年 Q3 財報(反映 2020 年 Q2 業績)很可能無法達成預期，並點出其中原因包含受到復工速度緩慢的影響，全球 iPhone 供應將出現短缺；以及中國市場消費需求下滑等因素。而從稍早前美國銀行的說法來看，這一波疫情的衝擊，對於蘋果的影響將不僅限於 Q2，且還會持續擴大，影響範圍超乎預期。

(中時電子報)