權相佑主演的動作喜劇電影《大畫特務》，韓國票房飆破5億台幣，影迷盛讚這部片，絕對是他從影以來最歡樂的作品。他在電影中必須同時兼顧武打和搞笑，至於哪種表演方式較困難？權相佑回答：「兩者都不簡單。拍打戲必須把身體練好，體力也必須提升到相應的程度才行；搞笑則是得打動觀眾讓他們發自內心地覺得好笑才行。如果要在這兩者中做出選擇的話，我覺得搞笑是比較難的。」

權相佑認為隧道裡的打鬥戲是全片最困難的部分。（圖／甲上提供）

他印象最深刻的戲，是和50歲的鄭俊鎬在車上一邊搞笑一邊前往營救人質，權相佑透露：「那場戲讓現場工作人員全笑翻了，真的很有意思。可能有些人會認為我跟鄭俊鎬前輩年紀不小了，要兩個成年人拍那場車內戲會很有壓力，但其實我們都覺得拍攝過程真的很有趣。」

與鄭俊鎬在車上的搞笑戲，讓權相佑印象深刻。（圖／甲上提供）

雖說他自認拍打戲比搞笑拿手，但因武打場面可能會導致演員受傷，權相佑每每拍攝都會特別集中精神，「我在拍戲時都比較專注，特別是因為拍動作戲不能緊張，所以會更專注。」他認為整部片中，在隧道裡的打鬥戲最為困難，「那時天氣又濕又熱，長時間在隧道裡悶熱又不舒適，而且和女演員一起拍動作戲也很不容易，為了真實呈現兩人之間武打力道的差異，必須更注意動作的輕重拿捏。」

「即使拍動作戲時總是說要很小心，但真正拍攝時還是難免會出意外受傷。」權相佑透露：「像這次在拍《大畫特務》途中，我就曾經因為傷到脖子而讓拍攝中斷了約兩小時。」

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(中時電子報)