新冠肺炎疫情持續延燒，只要與確診者有接觸就會收到居家隔離通知書，如經中、港、澳、韓等多國回台要居家檢疫，而遭居家隔離、居家檢疫的生活廢棄物如何處理呢？環保署署長張子敬表示，會由甲級廢棄物處理人員處理，日前有社區傳出拒絕廢棄物處理人員進入，目前已由地方清潔人員陪同進入社區收取垃圾。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署業務報告。

立委蘇巧慧提及，居家隔離、居家檢疫垃圾處理要如何解決？各縣市環保局有無統一的標準作業流程？甚至還傳出有社區不願意廢棄物處理人員進入社區，難道要把垃圾堆在社區門口嗎？

張子敬指出，SARS期間每天有廢棄物處理人員天天清運，但造成鄰居恐慌、居家隔離者不安，而該社區經溝通後，已同意由清潔人員陪同廢棄物處理人員進入處理廢棄物。目前處理的作業流程為如果遭居家檢疫或居家隔離者認為會造成不安，不願意每天來收取廢棄物，則要把14天的廢棄物蒐集好，如有症狀或確診則送甲級廢棄物處理，如未確診則可以當一般廢棄物處理。

(中時 )