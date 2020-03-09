據《中國新聞網》報導，大陸交通運輸部副部長劉小明6日在大陸國務院召開的聯防聯控機制新聞發布會上表示，大陸交通運輸業受疫情影響很大，客戶運輸量明顯下降。據統計，2月，大陸鐵路公路水路民航客運量下降79.9％；貨運量下降26.5％；計程車包括網約車接單量下降85％，由此可見，貨車司機、汽車車司機群體收入大幅下降。

(旺報 )