陸計程車網約車接單量下降85％ 收入大幅下滑 11:012020/03/09 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《中國新聞網》報導，大陸交通運輸部副部長劉小明6日在大陸國務院召開的聯防聯控機制新聞發布會上表示，大陸交通運輸業受疫情影響很大，客戶運輸量明顯下降。據統計，2月，大陸鐵路公路水路民航客運量下降79.9％；貨運量下降26.5％；計程車包括網約車接單量下降85％，由此可見，貨車司機、汽車車司機群體收入大幅下降。 (旺報 ) #下降 #大陸 #司機 #計程車 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 提供小黃消毒 新北3000瓶酒精應急 01:012020/03/05 地方新聞 拒載居家檢疫者 桃捷憂難落實 04:102020/03/05 地方新聞 開計程車年賺200萬？司機曝關鍵路線 11:562020/03/05 日常 苗栗監理站頭份據點 提供個人車行計程車司機口罩 15:522020/03/05 生活 蘇花改通車後變熱鬧了 蘇澳24小時玩透透 09:452020/03/06 旅遊 生技業者贈消毒水 嘉義市長「2.0版貴婦」搶救計程車生計 12:562020/03/07 生活 搶救計程車 生技業者助防疫 04:102020/03/08 地方新聞 怪男夜襲周曉涵 經紀人掛彩手腕骨裂 04:102020/03/08 娛樂新聞 世大運派遣員詐差旅費1.7萬未遂 繳3萬換緩刑 09:222020/03/08 社會 神啊！救救我吧…………………… 墾丁音樂季泡湯 業者頭殼抱著燒 04:102020/03/09 財經要聞 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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