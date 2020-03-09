汽車股新兵光隆精密-KY（4581）9日掛牌上市，蜜月行情喜孜孜，早盤以35元開出後，旋即衝上46元高點，逆勢大漲31％，目前小幅拉回至44～45元附近高檔盤整。

光隆精密成立於2015年，主要營運地位於大陸福州及台灣台中市，成立以來係從事各類金屬精密加工業務，應用領域以商用車為主，主要客戶為歐美知名車廠及一階組件廠，如Cummins、Continental、Haldex及Volvo等，其產品並在2016年取得大陸深圳證券交易所上市公司浙江銀輪認證，並於同年量產出貨進軍大陸商用車市場。

光隆精密商用車產品主要銷售地區為北美市場，並積極布局歐洲市場及提升大陸地區市佔率，在全球日益趨嚴的環保法規及安全法規實施下，包括廢氣再循環系統、電子驅動剎車、碟式煞車等商用車新產品的陸續開發，將成為帶動整體營運成長的重要動能。

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