人民幣兌美元中間價連續第7日升值。人民幣兌美元中間價9日報6.926，較6日報6.9337，升值77個基點，續創2月3日以來新高。9日中間價較6日下午4時30分收報6.94，升140個基點；較6日晚上11時30分報6.9342，升82個基點。

香港信報報導，中國人民銀行（簡稱人行）連續第15日暫停逆回購（附賣回）操作。人行9日公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，9日不展開逆回購（附賣回）操作。本周仍無逆回購到期，單日繼續既無資金投放也無回籠。

(工商 )