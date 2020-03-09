人民幣中間價連七升 人行連15日暫停逆回購 11:012020/03/09 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價連續第7日升值。人民幣兌美元中間價9日報6.926，較6日報6.9337，升值77個基點，續創2月3日以來新高。9日中間價較6日下午4時30分收報6.94，升140個基點；較6日晚上11時30分報6.9342，升82個基點。 香港信報報導，中國人民銀行（簡稱人行）連續第15日暫停逆回購（附賣回）操作。人行9日公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，9日不展開逆回購（附賣回）操作。本周仍無逆回購到期，單日繼續既無資金投放也無回籠。 (工商 ) #基點 #人行 #暫停逆回購 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普嫌降不夠 美將續降利率 04:102020/03/05 財經要聞 港澳降息 不排除人行隨時跟進 04:102020/03/05 財經要聞 黎智英要撤台了？《壹週刊》才停業 《蘋果日報》又宣布裁員 18:472020/03/05 財經 美股恐再跌11％ 外資改抱人幣資產 04:092020/03/06 焦點新聞 人民幣中間價連六升 人行連續14日暫停逆回購 10:242020/03/06 財經 人民幣兌美元即期收升25個基點 17:542020/03/06 財經 陸股債收益率誘人 法巴：人民幣匯率上看6.8 04:092020/03/07 全球財經 升高對台批判力度 04:092020/03/08 論壇廣場 低息環境下 資金將流入高息股 04:102020/03/09 焦點新聞 合庫逆勢推出新版美元優存 04:102020/03/09 金融．稅務 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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