經濟部統計處發布全球性別不平等指數GII（Gender Inequality IndexI）全球排名，全球前3名由瑞士、丹麥及瑞典拿下，我國領先南韓、新加坡、日本、美國，在全球163個國家中拿下第9名，主要是台灣中小企業女性企業主比率較高有關。

GII由聯合國開發計畫署於1995年提出，用在衡量性別發展及賦權平等的兩項指數，共涵蓋生殖健康、賦權及勞動市場等 3 個領域，，GII 值介於 0~1 之間，值愈接近 0，表示該國發展潛能因性別不平等所造成的損失愈低。

統計處分析我國產業性別狀況，2018年我國中小企業女性企業主比率36.8％，較大企業21.9％高出近15％；與主要國家比較，我國中小企業女性企業主比率，較日本高逾20％；就全體企業觀察，我國2018年女性企業主比率36.4％，較美國40.0％，及南韓38.4％略低。

就業結構方面，女性投入職場意願明顯增加，女性占比為44.5％，較2010年增加0.5％，與男性就業比率差距逐漸縮小。我國就業者女性比率雖低於美、星、港等國家，但仍高於日本44.2％及南韓42.7％。

就行業別觀察，批發及零售業中的女性就業者占比由2010年51.3％增至2018年52.3％，製造業的女性就業者大致維持在37.5％左右。

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(中時電子報)