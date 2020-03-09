在北美看見UFO的人愈來愈多，加州、佛羅里達州及華盛頓州成為「報案」前3名，根據國立UFO情報中心統計，2018年3395件的目擊情報在2019年劇增，來到5971件，逼進6千大關。

負責營運情報中心的彼得（Peter Davenport）表示，近幾年目擊數愈來愈高，不論是一閃一滅的白光、火球，還是盤狀的物體出現在空中，我們並無法說明成因。

加州在2019年也是目擊情報最多的州，從2018年的182件增加到485件，名列第一，佛羅里達州有385件、華盛頓州則有222件。

UFO情報中心常常收到匿名的信，附上時間、地點、物體顏色、如何移動等資訊，但情報中心只是收集，並不會進行調查。而且相同的東西，可能同時讓許多人看見。

美國天文學會發言人利克（Rick Feinberg）表示，UFO的「U」，就是無法識明（unidentified） 的意思，其實很多人並不了解天文學如何在宇宙進行運用。像航太公司Space X去年發射新衛星，就會出現白光照亮夜空，如果是了解天文學的人，就不會覺得什麼都是「不明飛行物體」。

其實目擊UFO的事情，在古代、中古世紀都有，雖然UFO被認為是不明飛行物體，但現在也有一派人主張應該是無法確認的航空現象（UAP）。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)