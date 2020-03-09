才出生心臟就有一半以上無法運作的小嬰兒，在來到人世第157天、動完兩次手術後才第一次露出微笑，媽媽忍不住哭著說「原來我的孩子還有笑的力氣」，也謝謝孩子帶給她希望。

住在美國紐約州的亞歷珊卓（Alexandria Nelson）在2019年8月30日剖腹生出泰迪（Theodore，暱稱“Teddy”），其實泰迪在母體26周時，就被診斷出有先天性心臟病「左心室發育不全」，這種病的特徵就是全身的血液無法送到左心室，是非常難治的病，出生後一個月就死亡的機率非常高，所以泰迪才出生15分鐘後，就進行第一次心臟手術。一次手術無法解決，去年11月13日進行第二次手術，但卻因為腦梗塞只能插管治療，不停地進出加護病房。

人間處處有奇蹟，媽媽2月帶著4歲的姐姐去醫院看他時，出生才157天的泰迪第一次露出微笑。在醫院內，拿著攝影機的爸爸麥可說著「哈囉泰迪，你開心嗎？」結果露出微笑的泰迪，讓母親當場大哭「我愛你，你很漂亮，你笑了呢！我愛你。」

媽媽表示，「第二次的手術造成腦梗塞，我一直很不安，不知道他的腦部有沒有因此受損，但泰迪還能露出微笑，讓我覺得多了一些希望，似乎還能再走下去。他的微笑對我來說是希望之光。」

馬上又要接著做第3次手術的泰迪，媽媽希望堅強的他還能撐下去，早日可以一起回到溫暖又充滿愛的家生活。

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(中時電子報)