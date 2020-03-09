日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科近期股價快速修正，市場似乎過於悲觀，雖目前無法評估新型冠狀病毒的整體衝擊程度，但預期聯發科5月、6月「天璣800」出貨仍是積極的，聯發科下半年的銷售有成長空間，將其目標價由530元調降到465元，評等維持買進。

聯發科股價從1月的高值下跌了20%，相對加權指數下跌了7%，跌幅更為劇烈，惟市場的反應似乎過於悲觀，雖然目前無法評估新型冠狀病毒的整體衝擊程度，但預期聯發科5月、6月「天璣800」出貨的增長仍是積極的，因為屆時疫情的影響可能已經趨緩，加上5G手機價格急劇下降；此外，大陸智慧手機需求在過去2周中似乎已經開始恢復，這顯示下半年的銷售有成長空間，故只要聯發科的新產品「時間表」和「成本」保持競爭力，其利潤率就不應在新周期內下降，將聯發科2020年、2021年每股盈利下調13%、11%，分別為21.1元以及25.4元，將目標價由530元調降到465元，評等維持買進。

日系外資指出，反映新型冠狀病毒以及高通的競爭，將聯發科5G晶片在2020年的出貨由4500萬套下調到4000萬套，平均單價由40~45美元調降到35-40美元，以捍衛其市場佔有率，然而，聯發科有許多5G新的項目仍在進行中，目前「天璣1000」獲OPPO、vivo和小米採用，「天璣800」則有OPPO、小米和華為，且幾乎所有客戶未來都極有可能在聯發科第三款5G SOC中持續合作，另外，聯發科下半年主要風險是美國政府對華為的禁令，這對聯發科的影響可能是正面的，也可能是負面的，具體取決於禁令的條款。

(時報資訊)