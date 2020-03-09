PCB廠—金像電(2368)及博智(8155)受惠於伺服器等產品需求增溫，以及泰鼎-KY(4927)廠區在泰國，沒有大中華區農曆年節及新冠肺炎疫情衝擊，3家公司第1季營運表現不俗，今天早盤股價亦未受台股重挫拖累，聯袂逆勢走高。

相較於多數PCB廠因大陸新冠肺炎疫情延後復工2月合併營收表現平平，金像電、博智及泰鼎-KY的2月合併營收表現相對出色，其中泰鼎-KY因廠區在泰國，沒有大中華區農曆年假及新冠肺炎疫情影響，2月合併營收為9.42億元，月增12.14%，年成長11.89%，累計前2月合併營收為17.82億元，年減3.1%。

金像電近幾年產品佈局以雲端伺服器、資料庫中心及網通產品為主，並將原有的NB產品轉攻高階NB，受惠於雲端伺服器、資料庫中心及網通產品訂單增溫，讓金像電業績自去年下半年重回成長軌道，且業績一路旺至今年上半年。

金像電2月合併營收為16.69億元，月增15.5%，年成長48.73%，累計1到2月合併營收為31.15億元，年成長9.93%；金像電表示，從目前訂單來看，第1季營運可望維持去年下半年水準。

博智主攻伺服器板、雲端儲存設備、工業電腦用板等高信賴、必須持續運作的高階產品，公司自2018年開始佈局半導體晶圓相關測試設備PCB板，經過快兩年的佈局，20層以上半導體測試設備出貨逐步放量，成為推升公司營運成長新動能。

博智現有月產能已從原來的50萬平方呎逐步提升到60萬平方呎，10層板以上產品佔比亦已拉升至75%以上，其中伺服器約佔博智銷售面積約70%，工業電腦及半導體相關測試設備佔比約30%。

受惠於20層以上半導體測試設備PCB板出貨逐步放量，博智1月合併營收為2.22億元，年成長47.48%，為107年7月以後單月新高，從目前訂單來看，博智表示，第1季營運可望比去年同期好。

(時報資訊)