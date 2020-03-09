新冠肺炎疫情全球蔓延，出國人數大幅減少，但若非不得已要搭飛機，坐哪個位子最安全？流行病學專家表示，研究發現，冠狀病毒如SARS和MERS，竟能在金屬、玻璃和塑料上存活九天，疫情期間加上流感季節，選擇靠窗的座位相對較為安全。

《Heho健康》報導，美國埃默里大學研究發現，在流感季節，飛機上最安全的地方就是靠窗的座位，主要原因是坐靠窗位子時，可以減少與他人接觸的機會；靠走道的位子則相對較容易碰觸到經過的乘客及空服員。埃默里大學羅琳斯公衛學院教授薇琪並建議，除了選擇靠窗座位，在飛行途中也盡量不要到處走動，適時補充水分，記得不要一直用手摸臉。

專家指出，病毒並不會從座位上跳進你的嘴裡，關鍵是避免讓你的手觸碰到臉部。大多數人摸臉的次數都比自己認知的還多，若接觸到別人咳嗽或打噴嚏的飛沫又摸臉，恐導致病毒傳播。建議用消毒濕巾清潔包括扶手、座椅、遙控器、螢幕、桌板及安全帶扣等可能沾染病菌的區域，同時記得勤洗手，這兩件事同等重要。

(中時電子報)