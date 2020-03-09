國安局台北站陳姓軍官去年12月因張姓友人到夜店喝酒，與其他酒客口角，被帶回派出所，陳男趕到派出所關心時被警員要求離開，但陳男因疑似太用力關門，導致派出所門口玻璃碎裂，被警方依毀損公物罪送辦，台北地檢署認為陳男並非故意毀損，加上已與警方和解，9日不起訴陳男。

檢方調查，陳姓國安局軍官，去年12月19日凌晨2時許，與張姓友人到北市信義區夜店飲酒，離去時張與其他酒客口角衝突，轄區三張犁派出所據報派員前往處理時，張男揮拳打警員，被依妨害公務現行犯逮捕，帶回派出所偵辦。

陳男趕往派出所關切張男，警方請陳男離去，未料陳男關上派出所玻璃門時，疑用力過猛，致兩扇玻璃門碎裂，警方依毀損公物罪嫌逮捕他，並移送北檢。檢方複訊後諭令陳男以3萬元交保。國安局事後也懲處陳男。

檢方調查時，陳辯稱，他關門時疑似不慎用力過猛，他不知道玻璃門會因此碎裂，檢方採信陳說詞，加上事後陳男與警方和解，並修好玻璃門，今將陳男不起訴。至於張男涉嫌毆警部分，檢方仍在偵辦中。

(中時 )