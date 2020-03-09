口罩實名制2.0新增網路預售，行政院發言人Kolas Yotaka上午表示，最快中午會有結論，若有新的宣布，將由中央流行疫情指揮中心說明。

為了避免民眾排隊買口罩不便，行政院副院長陳其邁與政務委員唐鳳研議新的口罩實名制2.0措施，增加網路預售。

行政院發言人Kolas Yotaka上午表示，新的措施最快中午會有結論，若有新的宣布，將由中央流行疫情指揮中心說明。

(中時 )