口罩實名制2.0新增網路預售，行政院發言人Kolas Yotaka上午表示，最快中午會有結論，若有新的宣布，將由中央流行疫情指揮中心說明。
為了避免民眾排隊買口罩不便，行政院副院長陳其邁與政務委員唐鳳研議新的口罩實名制2.0措施，增加網路預售。
行政院發言人Kolas Yotaka上午表示，新的措施最快中午會有結論，若有新的宣布，將由中央流行疫情指揮中心說明。
(中時 )
口罩實名制2.0新增網路預售，行政院發言人Kolas Yotaka上午表示，最快中午會有結論，若有新的宣布，將由中央流行疫情指揮中心說明。
為了避免民眾排隊買口罩不便，行政院副院長陳其邁與政務委員唐鳳研議新的口罩實名制2.0措施，增加網路預售。
行政院發言人Kolas Yotaka上午表示，新的措施最快中午會有結論，若有新的宣布，將由中央流行疫情指揮中心說明。
(中時 )
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