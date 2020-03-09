大陸國家衛生健康委員會3月9日公布，3月8日全大陸31個省和新疆生產建設兵團報告新冠肺炎新增確診病例40例，新增死亡病例22例（湖北21例，廣東1例），新增疑似病例60例，新增治癒出院病例1,535例。

截至3月8日，全大陸31個省和新疆生產建設兵團累計報告，新冠肺炎現有確診病例19,016例（其中重症病例5,111例），累計治癒出院病例58,600例，累計死亡病例3,119例，累計報告確診病例80,735例，現有疑似病例421例。

(工商 )