新冠肺炎疫情持續，口罩供不應求，許多民眾仍抱怨買不到口罩。今（9）日總統蔡英文到桃園視察口罩生產線，表示這周口罩可突破單日千萬片產量。

蔡英文到龜山視察易廷企業，表示這周台灣製造的口罩，單日可突破千萬片產量，若含假日，每日也可達920萬片的產量，相信台灣可以度過此次疫情，越來越強壯。

蔡英文也提到，在口罩數量可以增加的情況下，希望配送能更有彈性，減低供需之差，讓民眾購買取得口罩更加便利。

(中時電子報)