鄭姓女慣竊到連鎖藥局行竊N95口罩。（王揚傑翻攝）

台北市萬華區38歲鄭姓女慣竊，疑因認為口罩缺貨，有利可圖，本月5日特地過橋到新北市板橋區某藥局，行竊未管制販售的N95口罩18包，轄區板橋警分局獲報，隔天上午迅速逮捕鄭女，起獲剩餘的11包口罩，鄭女坦承行竊，但否認銷贓，訊後以竊盜罪嫌送辦。

5日中午，鄭女進入板橋區忠孝路某連鎖藥局，在N95口罩的貨架前停留許久，佯裝挑選商品，還刻意拿起別的貨品向櫃台人員詢價，趁無人注意時，把貨架上18包2片裝、售價150元的N95口罩塞進手提包內，由於當時店內還有其他客人，廠商也正在進貨，櫃台人員無暇他顧，鄭女遂趁隙從容離開。

當天營業結束後藥局人員清點貨品，發現貨架上N95口罩一包不剩，店家回憶當天N95口罩僅賣出2包，查核帳目也確認只售出2包，經調閱店內監視器，發現鄭女站在貨架前3分多鐘，相當可疑，遂向警方報案。

警方獲報後，迅速鎖定北市萬華區的鄭女涉案，隨即前往查緝，當場逮捕鄭女並查扣N95口罩11包。鄭女辯稱，因近期經常到醫院看病，懶得依單雙號規定排隊買口罩，才會到藥局偷口罩，當時不清楚到底偷多少包口罩。

由於鄭女拒不交代缺失口罩的去向，警方懷疑已被鄭女變賣圖利。偵訊後，警方以竊盜罪嫌將鄭女函送新北地檢偵辦，並持續追查鄭女是否涉及其他竊案。

(中時 )