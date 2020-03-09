手機品牌OPPO日前舉辦全球發表會，會中不但推出包含Find X2 Pro藍寶堅尼版在內等三款Find X2系列5G全方位旗艦手機，並宣布邀請曾獲奧斯卡金像獎最佳男主角的英國演員Eddie Redmayne擔任OPPO全球品牌大使。此外，也同步推出旗下首款智慧手錶OPPO Watch與全新5G CPE產品OPPO 5G CPE Omni，展現OPPO對於萬物互融時代的追求與探索

Find X2系列採用120Hz螢幕刷新率、QHD+解析度、10億色彩顯示的超感螢幕，解析度達3168*1440、擁有513 ppi像素密度、局部峰值亮度達1200 nit、擁有5,000,000：1對比度，搭配超低螢幕反射率及HDR10+認證，從解析度、色彩、螢幕刷新率，亮度等方面，在不同光線環境下帶來清晰可見的升級視覺體驗。

OPPO Find X2系列螢幕率先採用10億色臻彩顯示，100％覆蓋電影工業級P3色域，品質也獲得全球知名螢幕測試機構 DisplayMate A+認證，在12個測試項目中獲得第一，以色準、3K QHD +解析度、廣色域覆蓋和極低反射率，被評選為螢幕顯示表現最好的手機之一。Find X2系列擁有最高120Hz螢幕刷新率，並能根據顯示內容自動調整適合的刷新率，畫面流暢度大幅提升。而為了讓每一次螢幕觸控與操作更加靈敏Find X2系列也加入了最高達240Hz的觸控採樣率，反應延遲時間從7.4ms降低至4.2ms，操作反饋也更加敏捷精準。

高品質螢幕是全方位視覺革命的起點，本次OPPO發表了旗下首款O1超感畫質引擎，內建獨立顯示優化晶片， Find X2 系列率先採用 Motion Clear影片動態插幀和HDR影片畫質強化技術，為120Hz超感螢幕打造更好的畫質顯示，前者可將30幀以下的線上影音、體育直播內容升級為60甚至120幀，解決影片拖影和晃動問題並提高清晰度和流暢度，後者針對主流平台上的影片內容可即時增強HDR 效果，透過色調映射、色深擴展、色域擴展等多種影像增強演算法，全面提高一般影片的畫面質感。

Find X2系列還內建AI全自動護眼系統，透過前後兩顆色彩感光元件，自動感測環境光源並調整螢幕色溫和亮度，並支援全局低藍光和類DC調光，有效降低有害藍光輻射，舒緩在低亮度下的螢幕閃爍問題，同時獲得德國萊茵全局護眼認證，提升螢幕觀看品質外也能兼顧健康舒適體驗。不只螢幕表現亮眼，Find X2系列音質表現也同樣強悍。Find X2搭載了大功率的雙立體聲喇叭，底部喇叭振幅高達0.65mm，並採用全灌裝技術實現等效0.9cc超大音腔。雙立體喇叭也支持杜比全景聲，可智慧配對音樂、電影、遊戲等場景，帶來身歷其境的影音娛樂享受。

OPPO致力將複雜影像拍攝變得更加簡單方便。Find X2 Pro搭載4800萬廣角鏡頭+4800萬超廣角鏡頭+1300萬潛望式長焦鏡頭的超感全焦段影像系統，能接力實現 10 倍混合變焦，完整覆蓋16-160 mm焦段。廣角鏡頭搭載特別訂製IMX689感光元件，1/1.43吋感光面積使Find X2 Pro成為擁有4800萬鏡頭手機當中，最大的感應器和單位像素尺寸，透過感光面積和靈敏度的大幅提升，加上雙原生ISO技術和 f/1.7大光圈，擁有強大的低光源拍攝實力。Find X2 Pro上也能看到OPPO首次推出的新一代全畫素全向對焦技術，讓100%畫素皆可用於對，同時支援最高12bit色彩深度，能清晰記錄更豐富色彩，搭配10 億色臻彩顯示螢幕，能滿足日常輕量級專業拍攝需求。

Find X2 Pro搭載了第二代10倍混合變焦技術，全新的OIS驅動晶片配合Fusion圖像變焦融合技術及超分演算法，確保三鏡頭間色彩和白平衡的一致性，使變焦過程更自然順暢，拉近還可拍攝超級微距照片，最大放大至 8 倍畫面，最遠實現60倍數位變焦，影片最高可實現30倍流暢變焦，超高畫質夜景3.0更實現全焦段支援，夜拍畫質更清晰。

影片作為5G時代和手機影像發展的下一個舞台，如何讓使用者更快速的拍攝、剪輯和分享是手機創作的最大關鍵，Find X2 Pro除超級錄影防手震功能外還可開啟「極致錄影防手震」，搭配4800萬畫素、IMX586感光元件、120°超廣角鏡頭，以及全新升級的防手震演算法，賦能使用者輕鬆捕捉更寬廣視角的動態畫面。

Find X2 Pro也支援Live HDR影片拍攝，OPPO率先推出了像素級即時分級曝光技術，支援4K 30幀、10bit即時HDR影片拍攝和10bit螢幕畫面錄影，搭配三麥克風立體收音，為你呈現有如電影般的影片質感。Find X2同樣也具備集拍攝趣味性、剪輯分享便利性於一身的 「Soloop即錄」智慧剪輯軟體，讓非專業玩家也能輕鬆剪出精彩影片作品。

Find X2系列首批搭載性能強勁的Qualcomm Snapdragon865 5G晶片， CPU性能較上一代提升25%，GPU圖形處理速度提升25%，第五代AI智慧引擎性能相較前一代提升2倍以上，保障最穩定且流暢的5G體驗。Find X2全系列亦支持新一代 UFS 3.0+TW+HPB 技術，大幅提升大容量文件傳輸和長時間使用後的讀寫性能，經過實測順序讀取速度提升100% 以上，隨機寫入速度提升 16.8% 。

作為全方位5G旗艦，Find X2系列支持SA/NSA雙模5G，理論上可達下載速率峰值高達 7.5Gbps，帶來最強的5G+4G全球漫遊能力，兩款產品都採用了360度環繞式天線設計，能夠自動配對訊號最強的天線組合，確保手機訊號隨時保持穩定。而針對4G、5G、WiFi等複雜的網絡環境，Find X2 系列結合OPPO 5G智慧調度系統(Smart 5G)，並支持5G+4G雙卡雙待，可根據網路狀態自由切換，平衡優化手機整體功耗。此外，OPPO UI First核心技術讓應用啟動和數據傳輸都更快速，系統資源調度更有效率，搭配120Hz超高刷新率的螢幕體驗，長時間使用依然流暢順手 。

電池續航上，FindX2和Find X2 Pro分別具等效於4200mAh和4260mAh大容量電池，採領先業界的65W SuperVOOC 2.0超級閃充，是手機業界最快速且安全的商用快充技術，以 Find X2 Pro為例，僅10分鐘就可充滿40%，38分鐘內即可完全充滿電量。

全新 OPPO Find X2 Pro。(OPPO提供／黃慧雯台北傳真)

全新OPPO Find X2 。(OPPO提供／黃慧雯台北傳真)

Find X2系列延續了OPPO對質感和細節上精益求精，外觀採用了前後雙曲面設計，正面為康寧第六代大猩猩玻璃螢幕，以新進的COP封裝工藝技術，將下邊框及左右邊框分別收窄至2.98mm和1.79mm，搭配67.8°曲面螢幕設計，呈現出無邊界視覺效果。漸層玻璃設計外，Find X2 系列也使用了陶瓷和皮革兩種高質感材質。陶瓷版採用新型高強度陶瓷複合材質，在堅硬超薄陶瓷底層下覆蓋高韌性玻璃纖維，減輕重量同時增強耐撞性，表面更經過微米級的鐳射雕塑工藝，呈現出如絲綢般的光感和觸感。茶橘和雅灰皮革版則採用超纖環保皮，手感相較陶瓷版更加親膚、細膩，經過防水防塵處理後能和陶瓷、玻璃版一樣持久耐用，Find X2 Pro更達IP68防水防塵等級，可在1.5 米水深放置 30 分鐘，可應對日常下雨、潑水等各種場景。

軟體方面Find X2系列搭載了ColorOS 7.1，全新介面除了延續輕量化設計理念，圖示、留白和動畫轉換也變得更加輕巧美觀，透過全新的暗色模式不只讓視覺更舒適，更呈現前所未有的輕盈視覺和互動體驗。全新ColorOS 7.1也升級多項輕商務功能及應用，支援原生錄音轉文字檔、無線投影等商務功能，幫助使用者提高日常辦公效率。

OPPO推出Find X2 Pro藍寶堅尼版，以Aventador SVJ Roadster跑車為靈感打造出立體流暢的機身觸感。(OPPO提供／黃慧雯台北傳真)

Find X2提供茶橘皮革版、碧波玻璃版與夜海陶瓷版共三種顏色，並提供8GB+128GB與8GB+256GB 版本可選擇，Find X2 Pro則提供茶橘皮革版、雅灰皮革版及緞黑陶瓷版共三種顏色，並提供12GB+256GB版本。延續先前與藍寶堅尼的合作，OPPO今日也同步發表了業界首度以熱吸玻璃模擬藍寶堅尼Aventador SVJ Roadster跑車造型與稜線光影的Find X2 Pro 藍寶堅尼版，並提供全套具有藍寶堅尼元素的客製化包裝與配件。

(中時電子報)